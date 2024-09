Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei den Grünstadter Bahnhof am Sonntagabend für mehrere Stunden gesperrt. Auf welchem Weg der Täter seine Botschaft übermittelt hat, was das für Passagiere bedeutete und wo es nun Kompetenzprobleme bei den Sicherheitsbehörden gibt.

Was ist am Sonntagabend am Grünstadter Bahnhof passiert?

Polizisten haben den Grünstadter Bahnhof und sein Umfeld am Sonntagabend