Auch in der Gemeinde Bockenheim kann man sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. Ab Donnerstag, 3. Februar, eröffnet auf dem Festplatz ein Drive-In- und Walk In-Schnelltestzentrum. Das teilt die Verbandsgemeinde Leiningerland mit. Jedermann könne hier einen kostenlosen Antigen-Schnelltest durchführen lassen, zitiert die VG Betreiber Meik Löwer, der sich eng mit der Gemeinde abgestimmt habe. „Wir freuen uns, dass wir hier jetzt ein solches Angebot bekommen“, sagt dazu Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD). Besonders erfreulich sei, dass am frühen Morgen bereits für Eltern der Kindergartenkinder Testmöglichkeiten eingeräumt werden, so der Ortschef. Am Check-In der Teststation erhalten diejenigen, die sich testen lassen wollen, einen QR-Code. Über diesen werde das Testergebnis nach etwa 15 Minuten auf dem Smartphone des Getesteten angezeigt. Meik Löwer informiert, dass Fachpersonal die Schnelltests per Nasenabstrich direkt am Fahrzeug der zu Testenden vornimmt, sodass niemand aussteigen müsse. Wer sich testen lassen möchte, könne aber auch zu Fuß vorbeikommen, gern spontan. PCR-Tests werden aber nur mit Terminbuchung durchgeführt.

Termine



Infos und Terminbuchungen sind unter www.coronatest-bockenheim.de zu bekommen. Öffnungszeiten des Bockenheimer Testzentrums: Montag bis Freitag, 8.15 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10.30 bis 19.30 Uhr.