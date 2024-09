30 Euro im Monat allein für das Anziehen von Socken? Dass die Ökumenische Sozialstation Grünstadt eine neue Gebühr einführt, hat Betroffene verärgert. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Leiningerland etwa meint: Es sei doch lächerlich, für so etwas extra Geld zu verlangen. Und sie äußert die Befürchtung: „Demnächst wird noch die Öffnung der Tür oder der Treppenaufstieg berechnet.“ In einem Fall ist der Ärger auch beim Sozialstations-Leiter Jörg Gaißer angekommen. „Es hat mich eine Angehörige einer Klientin angerufen und nachgefragt“, erzählt er. „Sie meinte, dass die Zusatzkosten von 30 Euro pro Monat für eine Zwei-Minuten-Tätigkeit – mehr werde sicher nicht zum Sockenanziehen benötigt – doch übertrieben seien.“ Also habe er ihr geklärt, dass es nicht nur um zwei Minuten gehe. Und er habe ihr erläutert, wofür genau die Zusatzkosten überhaupt berechnet werden.Denn: Wer eine ärztliche Verordnung für Kompressionsstrümpfe hat, bekomme diese auch vom Personal angezogen. Auf Kassenleistung und ohne Zuzahlung – daran werde nicht gerüttelt, versichert Gaißer. Wofür der Betrag dann überhaupt bezahlt werden muss und wie er kalkuliert worden ist, steht im ausführlichen Artikel.