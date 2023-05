Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ausmaß der Schmierereien in Carlsberg ist deutlich größer als am Sonntag angenommen. Jetzt meldet nach der katholischen Kirche auch die Gemeinde, dass der Spielplatz im Ginsterweg erneut in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Wohl in derselben Nacht, in der ein oder mehrere Täter an der katholischen Kirche zugeschlagen haben und dort unter anderem Hakenkreuze auf die Sandsteinmauern schmierten, wurden auf dem Spielplatz