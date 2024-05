Mediterrane Köstlichkeiten, Musik und Sonne: Von allem ein bisschen gab es bei „Bella Italia“ am Samstag in Grünstadt. Der Aktionstag des Wirtschaftsforums hat eine Menge Leute in die Innenstadt gezogen. Die erste Menschtraube bildete sich in der Bahnhofstraße zwischen dem Modehaus Jost und der neuen Eck-Bar, als die Folkloregruppe der Associazione Famiglie Italiane auftrat. Was noch alles geboten wurde und vor welchem Stand die Schlange besonders lang: mehr steht im ausführlichen Artikel mit Bildergalerie.