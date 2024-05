Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mediterrane Köstlichkeiten, Musik und Sonne: Von allem ein bisschen gab es bei „Bella Italia“ am Samstag in Grünstadt. Der Aktionstag des Wirtschaftsforums hat eine Menge Leute in die Innenstadt gezogen. An einem Stand bildete sich eine Riesenschlange.

„Bella-Italia“-Feste in Grünstadt