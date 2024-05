Neun Mal haben es die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in dieser Feldrunde schon versucht. Geklappt hat es aber mit dem ersten Saisonsieg noch nicht. Damit soll am Sonntag (13.30 Uhr) in der Heimpartie gegen den TSV Sachsenhausen Schluss sein.

Als Aufsteiger mussten die Buchenlocher schmerzlich erfahren, dass in dieser Liga ein raueres Klima als in der Oberliga herrscht. Bisher verbuchten sie Zählbares nur in der Vorrunde beim 1:1-Unentschieden gegen den TSV Schott Mainz.

Schon acht Punkte Rückstand

Wie die Lauterer ist auch ihr nächster Gegner Aufsteiger. Aber im Unterschied zu seiner Mannschaft, sagt TSG-Coach Andreas Gillmann, habe die Truppe aus dem Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gezeigt, „dass sie in der Liga mithalten kann“. Als Tabellensechster rangiert der TSV zwar nur zwei Plätze vor der TSG. Aber schaut man auf die Punkte, dann sieht die Sache für den Ligaletzten aus dem Buchenloch doch recht betrüblich aus.

Acht Zähler beträgt sein Rückstand auf den Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Um aus dem Tabellenkeller rauszukommen und am Ende nicht zu den zwei Absteigern zu gehören, bleiben den Lauterern nur noch fünf Spiele.

„Wir laufen auf der letzten Rille“

„Es wird schwierig“, sagt Gillmann, den auch noch personelle Sorgen plagen. So hat sich der Routinier Niklas Schwindt im Spiel gegen Mainz die Achillessehne gerissen, und Felix Hempel verletzte sich am Finger. Verzichten muss der Coach am Sonntag auch auf Hendrik Zahn und Marcel Fath, die beide in Urlaub sind. „Wir laufen auf der letzten Rille“, beschreibt Gillmann die Situation seiner Mannschaft.

Die kassierte zuletzt beim Spitzenreiter Mainz ihre achte Niederlage. Auch gegen Sachsenhausen zog man in der Vorrunde den Kürzeren. Ein enges Spiel, das mit 2:1 an den TSV ging. Der schaffte auch noch einen zweiten Sieg in der Liga. Im Stadtderby setzte er sich gegen den Tabellenvorletzten SC Frankfurt 1880 II mit 4:3 durch. Hinzu kommen noch drei Punkte aus den Unentschieden gegen den TEC Darmstadt, Dürkheimer HC und den Limburger HC. Der bislang letzte Ligaauftritt des TSV endete mit einer Niederlage in Darmstadt (2:3).