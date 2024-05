„Die wirtschaftliche Lage in Speyer kann unter Betrachtung verschiedener Kennzahlen und einer Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz als gut und robust eingeschätzt werden.“ So lautet das Fazit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) nach einer CDU-Anfrage in der jüngsten Stadtratssitzung.

Lichtblicke gebe es kaum, meinen Fraktionschef Johannes Kabs und Michael Wagner, die die Anfrage gestellt hatten, mit Blick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation im Land. Dass die Inflation