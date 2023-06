Für das große Bauprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik ist ein nächster entscheidender Schritt getan: Einstimmig hat der Kirchheimer Rat dem Bebauungsplan zugestimmt und ihn als Satzung auf den Weg gebracht.

Der Aufstellungsbeschluss dazu war im September 2021 erfolgt. Der Gemeinderat wollte den Plan im beschleunigten Verfahren erstellen lassen. Im April dieses Jahres ist das ortsbildprägende Fabrikgebäude, die einstige Eselsmühle, auf dem knapp einen Hektar großen Gelände abgerissenworden und hat so den Platz freigemacht für ein 14 Millionen Euro teures Vorhaben: Die Firma Müller Bau aus Haßloch will sieben barrierefreie unterkellerte Häuser mit jeweils zwei Vollgeschossen und einer Dachwohnung errichten. Insgesamt entstehen 42 seniorengerechte Eigentumswohnungen in einer großzügigen Gartenanlage. Die oberen Etagen werden Balkone bekommen, die unteren kleine Gärtchen.

Der durch das Gelände fließende Eckbach wird renaturiert. Nördlich des Flüsschens wird eine Tiefgarage für 36 Fahrzeuge angelegt, sodass die Autos der Bewohner unter der Erde verschwinden. Die Gebäude im Winzerhausstil mit gläsernem Treppenhaus und Aufzug erhalten Satteldächer, die mit Tonziegeln belegt werden. So sollen sie sich gut in die dörfliche Struktur einfügen.