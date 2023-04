In Kirchheim wird derzeit die alte Malzfabrik abgerissen. Dabei handelt es sich um ein ortsbildprägendes Gebäude. Künftig werden Wohnhäuser auf dem Gelände stehen.

Für den Leipziger Maler Heinrich Mauersberger war die ehemalige Malzfabrik „das“ charakteristische Motiv für Kirchheim, als er vor einigen Jahren die Besonderheiten der Verbandsgemeinde Leiningerland malte. Nun wird das Gebäude, das zuletzt als Silo genutzt wurde, abgerissen. Der Mälzereibetrieb, der 1898 startete, wurde zwar schon 1980 eingestellt, doch die Malzfabrik Rheinpfalz AG prägte das Bild des Ortes all die Jahre ja weiter. Für die Kinder der Kita Löwenzahn sind solche historischen Einzelheiten wohl uninteressant. Bei ihrem spontanen Baustellen-Besuch am Freitag ist es eher die Kraft der Abriss-Bagger, die sie fasziniert. Die Erzieherinnen Rebekka Helfrich, Diana Triebel und Dominique Seifert überlegen, ob sie die Kleinen der Edelstein-Gruppe jetzt öfter mal zur Baustelle führen. Schließlich gibt es dort auch in Zukunft allerhand zu sehen: Die Haßlocher Firma Müller Bau investiert 14 Millionen Euro, um auf das Gelände sieben Mehrfamilienhäuser zu bauen.