Die Baustelle am Bahnübergang in Kirchheim soll am Freitag abgeschlossen werden. Das hat die Verbandsgemeinde nun auf Anfrage mitgeteilt. Am Mittwoch wird die Tragschicht eingebaut, am Donnerstag die Deckschicht – und am Freitag sollen noch Restarbeiten erfolgen. Die VG-Werke hatten am Bahnübergang Wasserleitungen einbauen lassen. Der Übergang war seit September gesperrt.