Die beiden Bürgerbusse der Verbandsgemeinde Leiningerland werden derzeit nur für Fahrten zum Impfzentrum in Bad Dürkheim eingesetzt. Die Nachfrage nach Impf-Fahrten ist groß.

Die Fahrten zum Einkaufen oder zum Arzt, für die die Bürgerbusse im Leiningerland in normalen Zeiten genutzt werden, werden derzeit nicht angeboten. Die Busse kennen momentan nur ein Ziel: das Impfzentrum in Bad Dürkheim.

Gaby Müller, die die Busse und die Ehrenamtler koordiniert, sagt: „Wir haben einen recht guten Zuspruch. Bis Mitte März haben wir 50 Vorplanungen.“ Die Fahrer dürfen momentan höchstens zwei Fahrgäste im Bus mitnehmen. Diese müssten sich beim Einsteigen in das Fahrzeug die Hände desinfizieren, nach jedem Fahrgast werde der Platz desinfiziert.

Müller hat zwei Bitten: Die Menschen mögen sich erst dann für eine Fahrt nach Bad Dürkheim anmelden, wenn sie eine schriftliche Bestätigung für ihren Impftermin bekommen haben. Und wenn der Termin abgesagt wird, sollte das dem Bürgerbus-Team auch kundgetan werden: „Wir werden darüber nicht automatisch informiert.“

Derzeit sei immer nur ein Fahrer im Bus unterwegs, in normalen Zeiten sind es zwei. Einige Fahrer seien aus gesundheitlichen Gründen – etwa weil sie zur Hochrisikogruppe gehörten – momentan nicht im Einsatz.

Nachfrage auch aus Grünstadt

Die Nachfrage nach Fahrten kommt nicht nur aus der Verbandsgemeinde: Müller berichtet, dass sie in der Woche drei, vier Anrufe von Grünstadtern bekommt, die sich erkundigen, ob auch sie mit dem Bürgerbus zum Impfzentrum gefahren werden können. Doch das gehe nicht – zum einen aus zeitlichen Gründen, zum anderen, weil die Busse nur die Bürger aus der Verbandsgemeinde transportieren.

In Grünstadt rufen die Senioren dann offenbar gar nicht mehr an. Seit der Inbetriebnahme des Impfzentrums habe es in der Stadtverwaltung nur eine Anfrage für eine Beförderung gegeben, berichtet Büroleiter Joachim Meyer. Er vermutet, dass das an der guten Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln liege. Deswegen werde kein genereller Fahrdienst eingerichtet, Anfragen nach Transporten würden im Einzelfall über die Sozialabteilung der Stadtverwaltung geprüft.

Deren Leiter Jürgen Bracht informiert, wer nachweise, dass er keinen Krankentransport über die Krankenversicherung in Anspruch nehmen könne und auch kein Geld für eine Taxifahrt nach Bad Dürkheim habe, könne sich an das Amt wenden. Man werde dann eine Lösung suchen. „Wir sind als Sozialbehörde daran interessiert, dass die Leute zu den Impfterminen kommen.“

