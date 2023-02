Ein in einer Garage parkendes Auto hat am Sonntag gegen Abend in Carlsberg gebrannt. Die Polizei berichtet: Als ihre Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr den Wagen schon gelöscht. Sein Besitzer ist vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden, weil es so stark geraucht hatte. Gebäude wurden nicht beschädigt. Den Sachschaden beziffern die Einsatzkräfte auf etwa 10.000 Euro. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt, Fachleute der Kriminalpolizei werden sich das Wrack aber noch genauer anschauen.