Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 35 Mann war die Feuerwehr am Sonntag in Carlsberg im Einsatz, um ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Das Schwierige dabei: Der Wagen war in einer Garage geparkt.

Als die Einsatzkräfte um 17.20 Uhr vor Ort eintrafen, war die ganze Straße schon verraucht, berichtet Sven Rinner, Leiter der Carlsberger Feuerwehr. Zwölf Minuten zuvor war der Alarm eingegangen: