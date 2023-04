Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Morgen, ihr Luschen“ – der berühmt-berüchtigte Appell von Ausbilder Schmidt wird am Samstag durchs Autokino in Obersülzen schallen. Benjamin Fiege sprach mit dem Comedian vorab über diese neue Form von Auftritten, Tabus in der Pandemie-Zeit – und ein besonderes Erlebnis in Bockenheim.

Herr Müller, Sie touren seit 2001 als Ausbilder Schmidt durch die Republik und das deutschsprachige Ausland. Eine Tournee wie diese dürfte für Sie allerdings auch eine neue Erfahrung sein. Wie haben sich denn die ersten Auftritte in Autokinos für Sie angefühlt?

Ja,