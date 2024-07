Im Verbandspokal-Wettbewerb kommt es am Sonntag zum zweiten Mal binnen eines Jahres zum Duell zwischen dem SV Obersülzen und dem VfR Grünstadt. Obwohl der SVO in einem Vorbereitungsspiel gegen den VfR eine hohe Niederlage kassierte, rechnet sich der Außenseiter im Pokalspiel durchaus etwas aus.

Zum zweiten Mal in den Fußballhistorien des Landesligisten VfR Grünstadt und A-Klasse-Klubs SV Obersülzen treffen beide Teams in einem Pokalderby aufeinander. Am Sonntag steht man