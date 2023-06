Der Brand eines Altpapier-Containers hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Container, der bei dem Aldi-Discounter am Gielbrunnen an eine Papier-Presse angeschlossen war, in Brand. Mitarbeiter bemerkten den ausdringenden Qualm und alarmierten die Feuerwehr. Bis die vor Ort war, ließ der Marktleiter das komplette Gebäude unverzüglich räumen. Die Feuerwehr zog den Container mit der Seilwinde eines Löschfahrzeugs von der Presse und dem Gebäude weg. Sie wurde dabei durch ein Baustellenfahrzeug unterstützt, das zufällig in diesem Bereich zugegen war. Danach konnten die Löscharbeiten beginnen. Unter der Verwendung von Atemschutzgeräten wurde der Brandherd lokalisiert. Da der Behälter relativ voll war, musste der komplette Inhalt ausgeräumt werden, so dass jeder glimmende Fetzen Papier abgelöscht werden konnte. Da der Qualm auch in das Gebäude vordrang, wurden alle Räumlichkeiten mir speziellen Gebläsen von der Feuerwehr belüftet. Abschließend erfolgten zur Sicherheit noch Messungen, die nachweisen sollten, dass die Räume auch tatsächlich frei von giftigen Rauchgasen sind. Ein Übergreifen des Brands auf das Gebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden beschränkte sich auf den Container. Einsatzleiter Steffen Aufschneider lobte im Nachhinein das vorbildliche Verhalten des Supermarkt-Personals und auch des Marktleiters. Ihnen gelang es, binnen weniger Minuten das gesamte Gebäude zu evakuieren. Die Feuerwehren der VG Eisenberg waren mit 25 Entkräften vor Ort.hde