Zwischen Eheleuten aus Obrigheim ist es am Freitagnachmittag zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf der alkoholisierte Mann seine Frau am Hals gepackt und gewürgt haben soll. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde der 60-Jährige von den herbeigerufenen Beamten der Wohnung verwiesen. Sein Autoschlüssel sollte sichergestellt werden, um zu verhindern, dass er mit seinem Pkw wegfährt. Dagegen wehrte sich der Mann. Laut Polizei hielt er den Schlüssel krampfhaft fest in seiner Hand fest und sperrte sich gegen weitere Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wurde ein Taser angedroht und im Kontaktmodus eingesetzt. Danach leistete der 60-Jährige keinen Widerstand mehr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen – ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als Promille. Bis zu seiner Ausnüchterung wurde der Mann in einer Zelle in Gewahrsam genommen.