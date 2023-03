Schon länger war geplant, in der Ortsgemeinde Kindenheim eine Stromtankstelle mit zwei Ladepunkten und 22 Kilowatt an der Sport- und Freizeithalle in der Andingstraße zu errichten. Bereits im November 2021 wurde dafür ein Zuschussantrag beim Bund gestellt. Die Verbandsgemeinde Leiningerland holte zwischenzeitlich drei Angebote ein. Der wirtschaftlichste Bieter verfügt jedoch nicht über ein Bezahlsystem, auch sind bei ihm die monatlich von der Gemeinde zu tragenden Betriebskosten für die Ladesäule unbekannt. Das Unternehmen mit dem zweitgünstigsten Preis hat sein Angebot zurückgezogen. Insofern blieb dem Rat am Dienstag nur, über die teuerste Offerte zu entscheiden. Die Firma Ladekonzepte würde die Tankstelle für 17.926 Euro installieren. Der notwendige Netzanschluss schlägt zusätzlich mit 5585 Euro zu Buche. Dank der zugesagten Förderung verbliebe ein gemeindlicher Eigenanteil von 9511 Euro. Zu viel, befanden die Ratsmitglieder und lehnten den Aufbau einer Ladesäule – zumindest derzeit – deshalb einstimmig ab.