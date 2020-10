Seit 15 Jahren verkauft der Lions Club Grünstadt Adventskalender. Bei dieser Aktion, die wieder am 31. Oktober startet, kann nicht nur der Käufer gewinnen: Der Erlös geht an soziale Einrichtungen in der Region.

Die Befürchtung, dass viele Sponsoren aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise nicht mehr mitmachen würden, habe sich nicht bestätigt, teilt Detlev Wessel mit. Wie in den Vorjahren hätten sich etwa 200 Sponsoren gefunden, die die Aktion mit Gutscheinen sowie mit Sach- und Geldpreisen im Gesamtwert von rund 16.000 Euro unterstützen. Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Goldbarren im Wert von rund 1000 Euro.

Die Grünstadter Künstlerin Jutta Weckerle hat wie im Vorjahr das Motiv des Kalenders gestaltet. Es zeigt einen Blick in die Ochsengasse auf die Grünstadter Friedenskirche. Das Bild wird auch wieder als Weihnachtskarte angeboten. Der Kalender kostet wie seit 15 Jahren 5 Euro, er wird in einer Auflage von 4000 Stück gedruckt. Die Karten gibt es im 3-er Pack inklusive Umschläge für 5 Euro.

In Grünstadt wird der Lions Club seine Verkaufsstände an der Drehscheibe in der Fußgängerzone sowie im Toom-Baumarkt aufstellen, in Eisenberg auf dem Marktplatz und am Hit-Markt.

Außerdem gibt es den Kalender ab Samstag an verschiedenen Verkaufsstellen. Der Verkauf an den Ständen beginnt um 9.30 Uhr, in den Verkaufsstellen zu deren Öffnungszeiten.

Die Verlosung der Gewinne erfolgt in der Zeit vom 1. bis zum 24. Dezember. Die Gewinnnummern werden in der Unterhaardter Rundschau veröffentlicht.

An welche Einrichtungen in diesem Jahr der Erlös geht, werde im November entschieden, so Wessel. Bedacht werden sollen diejenigen, bei denen aufgrund der Coronakrise besonderer Bedarf bestehe.

Der Lions Club weist darauf hin, dass die Kalender zum Aussuchen in diesem Jahr aus hygienischen Gründen nicht angefasst werden dürfen. Die Lions-Mitglieder werden Schutzhandschuhe tragen und sind bei der Auswahl behilflich. Kalender, die von Interessenten mit bloßen Händen berührt wurden, müssen von diesen auch gekauft werden.

Verkaufsstellen

Eisenberg: Blumenhaus Casa Verde, Hauptstraße 28a; Buchhandlung Frank, Kerzenheimer Straße 11; Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, Jakob-Schiffer-Straße 2; Schreibwaren Wallner, Am Marktplatz 1.

Grünstadt: Boutique Bijou, Hauptstraße 93; Buchhandlung Frank, Bahnhofstraße 3; Freie Tankstelle, Kirchheimer Straße 45 A; Martins-Apotheke, Vorstadt 3; Papeterie Breuer, Hauptstraße 28; Parfümerie Kaiser, Hauptstraße 73; Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, Bitzenstraße 9.