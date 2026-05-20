Wer bei Grünstadt auf die Autobahn in Richtung Frankenthal will, muss am Donnerstag noch einmal Umwege fahren – aus Tierschutzgründen.

Am Mittwoch war bei Grünstadt die A6-Auffahrt zur Fahrbahn in Richtung Frankenthal stundenlang gesperrt, und am Donnerstag wird sie von etwa 9 bis etwa 15 Uhr erneut blockiert sein. Das hat die Autobahn-Betreibergesellschaft des Bundes auf Anfrage mitgeteilt und den Grund dafür erläutert: Es geht um Tierschutz. Denn die Grünflächen-Bereiche der Anschlussstelle werden von vielen Eidechsen bewohnt. Wegen anstehender Bauarbeiten müssen sie nun aber umziehen: Die Autobahn-Trasse in Richtung Osten wird demnächst zwischen Grünstadt und Laumersheim auf vier Kilometern Länge monatelang erneuert. Also ist den Angaben zufolge im Bereich der Auffahrt zuletzt ein Reptilienschutzzaun aufgebaut worden. Nun werden die Tiere aufgelesen und weggebracht. Eine Sprecherin der Autobahn GmbH erläutert: „Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Arbeitssicherheit muss dafür die Zufahrt zur A6 gesperrt werden.“