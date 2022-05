Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist es am frühen Freitagnachmittag im Einmündungsbereich der K26 und der Einfahrt zum Quirnheimer Flugplatz gekommen. Der nur mit wenigen Fahrgästen besetzte Bus war auf dem Weg nach Kindenheim. Ein 74-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Leiningerland, der aus Richtung Segelfluggelände kam, wollte gegen 14 Uhr auf die Kreisstraße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Busses und stieß nahezu frontal mit ihm zusammen. Am Pkw lösten die Airbags aus. Der Rentner wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da nach ersten Mitteilungen bei der Rettungsleitstelle die aktuelle Schadenslage und die Anzahl der Verletzten vor Ort noch unklar waren, wurde ebenfalls die Feuerwehr alarmiert. Diese kümmerte sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 25 Leuten um die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrsregelung. Während Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw durch den Abschleppdienst kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Bus kam durch den Aufprall laut Zeugen eine Frau zu Fall, die aber bei Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war. Ob sie hierbei verletzt wurde, ist nicht geklärt. Die Dame wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359 93120.