Von Donnerstag auf Freitag wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 68 neue Corona-Fälle im Kreis Bad Dürkheim gemeldet. Sieben der Neuinfizierten leben in der Stadt Grünstadt, in der Verbandsgemeinde Leiningerland sind es 20. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag im Landkreis Bad Dürkheim bei 421,7 – sie ist gegenüber dem Vortag (415,7) leicht gestiegen, sie liegt aber deutlich unter der landesweiten Inzidenz von 468,3. Im Donnersbergkreis wurden derweil 53 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um fünf Meldungen von Freitag, 47 vom Donnerstag und eine vom Mittwoch, heißt es seitens des Gesundheitsamts in Kirchheimbolanden. Sechs Erkrankte aus dem Kreis werden zur Zeit stationär behandelt. Derzeit sind im Donnersbergkreis 243 aktive Infektionen bekannt, davon entfallen 42 auf die Verbandsgemeinde Eisenberg und 46 auf die VG Göllheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 443,5. Bislang sind 219 Personen aus dem Landkreis Bad Dürkheim, 63 Personen aus Neustadt und 100 aus dem Donnersbergkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.