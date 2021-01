15 Corona-Fälle gibt es derzeit im Postleitzahlenbereich 67280, der Quirnheim mit Boßweiler und Ebertsheim mit Rodenbach umfasst. Das geht aus Zahlen des Kreisgesundheitsamts Bad Dürkheim hervor. In Hettenleidelheim gibt es derzeit zehn Corona-Fälle, in Carlsberg neun. In der Verbandsgemeinde Leiningerland sind insgesamt 62 Infektionen bekannt, in der Stadt Grünstadt 60. Seit Mittwoch sind im Kreis Bad Dürkheim 19 Neuinfektionen hinzugekommen. Damit gelten derzeit 388 Personen als infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis Bad Dürkheim bei 100,2. Einen Inzidenzwert über 100 haben aktuell in der Pfalz außerdem noch die Städte Frankenthal (120,7) und Landau (134) sowie der Kreis Südliche Weinstraße (121,1).

Im Donnersbergkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag wieder minimal gestiegen und liegt jetzt bei 74,3. Dort wurden zuletzt 16 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. 116 Infektionsfälle sind momentan bekannt, 21 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg. Im Donnersbergkreis werden nach Auskunft der Kreisverwaltung 22 Patienten im Krankenhaus behandelt.