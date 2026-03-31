Dem SV Obersülzen ist am Wochenende eine süße Revanche gelungen. Der Fußball-Bezirksligist besiegte die favorisierte TSG Deidesheim mit 4:0 (0:0).

Die Obersülzer verließen durch den Sieg die Abstiegsplätze. Aber es geht weiter eng zu. Der SVO liegt nun auf dem zwölften Tabellenrang. Doch das Team von Spielertrainer Göran Garlipp ist mit 25 Zählern punktgleich mit dem Liga-13., SV Erlenbach, der nun auf dem Relegationsrang steht. Auch der Zehnte, TuS Mechtersheim II, und der Elfte, Ludwigshafener SV, haben 25 Punkte. Gute Nachricht: Die Obersülzer stehen nun sechs Punkte vor dem FC Lustadt, der als 14. derzeit direkt abgestiegen wäre.

„Natürlich war das ein ganz wichtiger Sieg. Aber er war auch hochverdient. Die Mannschaft hat gegen diesen starken Gegner alles rausgeholt“, sagte der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber nach dem Erfolg vor 80 Zuschauern. Die Obersülzer mussten in der ersten Hälfte einige knifflige Situationen überstehen. „Die Deidesheim haben schon eine verdammt gefährliche Offensive, die uns zunächst auch sehr viel Probleme gemacht hat“, sagte Gerber. SVO-Torwart Joshua Mayer zeichnete sich in der Anfangsphase der Partie mehrfach aus.

Die beste Chance im ersten Durchgang hatten aber die Platzherren. Tim Deck kam im Deidesheimer Strafraum frei zum Abschluss. Der Stürmer hatte aber Pech. Der Ball ging an den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel spielten die Obersülzer weiter mutig nach vorne. Und das mit Erfolg. Ömer Beker setzte sich auf der Außenbahn durch, flankte in den Deidesheimer Sechzehner, wo Sören Müsel angeflogen kam und mit einem tollen Kopfball das 1:0 (67.) erzielte. Die Deidesheimer versuchten zu kontern. Doch der SV Obersülzen machte es geschickt. Der zuvor eingewechselte Florian Limpert erzielte das 2:0 (71.), und nach dem dritten Treffer der Gelb-Schwarzen durch Deck zum 3:0 (82.) war die Partie entschieden.

Die Deidesheimer spielten weiter auf Angriff – und mussten noch das 0:4 hinnehmen. Oliver Ziese setzte mit dem 4:0 (85.) das i-Tüpfelchen auf den Sieg der Platzherren, die sich für die 1:8-Niederlage im Hinspiel in Deidesheim revanchierten. „Wir wollen jetzt auf dem Spiel aufbauen, wir brauchen auf jeden Fall noch Siege. Aber die Leistung gibt auf jeden Fall großes Selbstbewusstsein“, sagte Sascha Gerber.

Der SVO muss am kommenden Samstag, 4. April, nun im direkten Duell beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Erlenbach antreten. „Das ist ein kleiner Platz, aber klar: Wir wollen dort einen Dreier holen, das wäre superwichtig“, sagte Gerber.