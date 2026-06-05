Geldbuße, Fahrverbot und Punkteeintrag im Fahreignungsregister sieht der Tatbestandskatalog für das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss vor. Dies alles kommt nun möglicherweise auf eine 21 Jahre alte Frau zu, die am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr in Grünstadt von der Polizei kontrolliert wurde. Laut deren Bericht zeigte sie Ausfallerscheinungen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Schnelltest reagierte dann positiv auf THC. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe werde zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist. Für das weitere Verfahren sei dieser Wert entscheidend, heißt es im Polizeibericht weiter.