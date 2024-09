Jeweils zehn Menschen aus der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leinigerland sind jetzt keine Ausländer mehr, sondern Deutsche: Bei einer Feier im Ratssaal der Bad Dürkheimer Kreisverwaltung haben sie ihre ihre Einbürgerungsurkunden überreicht. Weitere 43 Neu-Deutsche leben in anderen Teilen des Kreisgebiets. In seiner Ansprache rief Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld ( CDU) sie dazu auf, sich in die Gesellschaft zu integrieren und sich beispielsweise Vereinen anzuschließen. „Wir wünschen uns aber auch, dass Sie Ihre Heimat nicht vergessen, Ihre Tradition, Kultur und Religion. Niemand sollte auf seine Wurzeln verzichten. Umgekehrt erwarten wir aber auch, dass Sie unsere Wurzeln, unsere Tradition, Kultur und Religion anerkennen und achten.“ Damit Zusammenleben gelingen kann, brauchen wir Verbundenheit und Austausch in gegenseitigem Respekt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hier in Deutschland ein glückliches Leben führen.“ Die meisten Neu-Deutschen kommen diesmal aus Ägypten (zehn), gefolgt von Afghanistan (sieben) und Iran (fünf). Je drei Personen stammen aus Syrien, Indien und Kroatien, je zwei aus Armenien, Pakistan, Portugal, Russland, Rumänien, Serbien und der Türkei. Je eine Person kommt aus Bulgarien, Jordanien, der demokratischen Republik Kongo, Libanon, Italien, Mazedonien, Polen, Weißrussland und Vietnam.