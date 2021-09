Am vergangenen Wochenende hatten es Unbekannte auf das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Leiningerland in Grünstadt abgesehen. Der oder die Täter brachten laut Polizeibericht zwischen Freitagabend und Montagmorgen in insgesamt 18 Schließzylinder von Garagen und Türen im Außenbereich des Gebäudes Streichhölzer oder Zahnstocher ein und verklebten sie mit Sekundenkleber. Die Zylinder mussten daraufhin ausgetauscht werden. Es entstanden Kosten von rund 3500 Euro.