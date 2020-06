Das Corona-Testcenter in der Garage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland schließt am morgigen Mittwoch. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld zieht eine positive Bilanz: „Sehr früh in der Corona-Krise hatten wir ein Center in Neustadt eingerichtet und konnten bald ein weiteres für den Norden des Landkreises in Grünstadt aufbauen. Dies war gerade in der Hochphase mit etwa 50 Tests pro Tag und Center wichtig.“ In Grünstadt wurden insgesamt 1201 Abstriche vorgenommen, davon ab der Eröffnung am 24. März bis Ende März 218, im April 522 und im Mai 334. Als die Testungen zurückgingen, wurden die Öffnungszeiten bereits Ende Mai verkürzt. Am 29. Juni war der vorerst letzte Testtag an der VG-Verwaltung, denn mittlerweile ist die Nachfrage nach Tests merklich zurückgegangen. „Das zeigt uns, dass sich die Lage entspannt hat. Dennoch ist das Virus noch da und es ist weiterhin wichtig, sich bei Krankheitssymptomen testen zu lassen“, macht Ihlenfeld deutlich. Für die wenigen Testungen pro Tag, die aktuell notwendig sind – im Durchschnitt etwa zehn – wird jedoch kein gesondertes Testcenter mehr benötigt. Das Kreiskrankenhaus wird einen eigenen Drive-in einrichten, um dort die Abstriche vorzunehmen: montags, mittwochs und freitags, jeweils nur nach Terminvergabe. Dazu muss der Patient sich zunächst an den Hausarzt werden. Wenn sich die Situation ändert, kann das Testcenter bei der Verbandsgemeinde laut Ihlenfeld wieder aufgebaut werden.