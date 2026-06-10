Weil er nach Auffassung der Polizei in der Wormser Straße am Dienstag gegen 23.45 Uhr in Frankenthal ein illegales Rennen gefahren ist, ist ein 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen nun erst einmal seinen Führerschein los. Nach Angaben der Polizei heulte er am Einkaufszentrum in der Wormser Straße mehrfach den Motor seines 5er BMW auf und fuhr bei der Nachfahrt in Richtung Innenstadt deutlich schneller als erlaubt. Die zivile Streife kontrollierte ihn. Laut Polizei zeigte der Fahrer ein solches Verhalten bereits zuvor in Ludwigshafen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stuften die Beamten den Vorfall als illegales Fahrzeugrennen ein und stellten den Führerschein sowie das Auto sicher.