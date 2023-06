Am Freitag gegen 19.30 Uhr hat ein 53-jähriger Mann unberechtigt mehrere fremde Grundstücke in der Ernst-Roth-Straße in Bobenheim-Roxheim betreten. Wie die Polizei mitteilt, versuchte er verschiedene Gegenstände zu stehlen. Der Mann ließ jedoch davon ab, als er von Zeugen angesprochen wurde. Schließlich konnten Polizisten ihn kontrollieren. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens bei der Kontrolle sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 53-Jährige in Gewahrsam genommen. Danach bedrohte und beleidigte er die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Bobenheim-Roxheimer einen Wert von 1,28 Promille. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.