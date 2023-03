Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fifa-Verbot der „One Love“-Armbinde als Symbol für Toleranz, die Missachtung von Menschenrechten im Gastgeberland: Bei der Fußball-Weltmeister in Katar tritt der Sport fast in den Hintergrund. Wie groß ist das Interesse an der WM in der Vorderpfalz? Eine Umfrage.

Eigentlich interessiert sich der Frankenthaler Harry Hofmann sehr für Fußball. Schließlich stand er in früheren Jahren als Aktiver bei der DJK Eppstein und auch