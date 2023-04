Die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung lädt zusammen mit dem Mittelstand-Digital-Zentrum Kaiserslautern und dem Mittelstand-Digital-Zentrum Handel für Mittwoch, 12. April, 18 Uhr, zu einem Google-Business-Workshop in die Räume der Wirtschaftsförderung im Neumayerring 45 ein. Darin geht es laut Stadt um die Funktionen von Google-Unternehmensprofilen, deren Optimierung, die Accountpflege und den Umgang mit Bewertungen. Mitzubringen ist ein Laptop oder Tablet-PC und idealerweise ein verifiziertes Google-Unternehmensprofil. Der Workshop ist kostenlos, die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt. Anmeldungen per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de.