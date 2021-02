Der Wintereinbruch am Montag hat insbesondere in den Abendstunden zu zahlreichen Unfällen in und um Frankenthal mit teils beträchtlichem Sachschaden geführt, verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand.

Auf der B9 von Frankenthal in Richtung Ludwigshafen kam es demzufolge in Höhe der Ausfahrt Studernheim innerhalb einer Dreiviertelstunde gleich zu zwei Unfällen. Gegen 17.20 Uhr musste eine 19-jährige Frau mit ihrem Hyundai kurz nach der Anschlussstelle bremsen. Der 24-jährige Fahrer konnte wegen der Glätte nicht mehr anhalten, versuchte nach rechts einzulenken. Sein Wagen sei weitergerutscht und habe das Heck des Hyundai und die Leitplanke touchiert.

Ausweichmanöver scheitert

Gegen 18 Uhr versuchte eine 31-jährige Ludwigshafenerin, mit ihrem Opel Corsa einem vor ihr bremsenden Fahrzeug auszuweichen, lenkte nach links und schlitterte gegen die Mittelleitplanke. Der Opel drehte sich laut Polizei um die eigene Achse und eine 26-jährige Fahrerin erwischte ihn mit ihrem Wagen an der linken Seite. Die Folge: Der Verkehr auf der Bundesstraße konnte für etwa eine Stunde nur einspurig fließen. Um 19 Uhr wiederum verlor ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Kurve der Ausfahrt Oggersheim die Kontrolle über sein Auto und rutschte auf einen Skoda. Der Schaden dieser drei Unfälle: rund 10.000 Euro.

Kollisionen am Kreisverkehr

Ebenfalls am Montagabend hat es nach Angaben der Frankenthaler Inspektion zweimal witterungsbedingt am Kreisverkehr am Globus-Einkaufsmarkt in Bobenheim-Roxheim gekracht. Gegen 18.25 Uhr rutschte ein 53-Jähriger, der mit seinem Citroën auf der Frankenthaler Straße Richtung Süden unterwegs war, ins Heck eines BMW. Eine gute Stunde später schleuderte ein ebenfalls 53-Jähriger mit seinem Mercedes gegen einen Dacia und ein Verkehrsschild. Der Schaden in diesen beiden Fällen: etwa 4400 Euro.

In Linkskurve Kontrolle verloren

Auf der L 454 bei Laumersheim kamen außerdem gegen 17 Uhr zwei Frauen bei winterlichen Straßenverhältnissen kurz hintereinander in derselben Linkskurve nach rechts mit ihren Autos von der Fahrbahn ab und kollidierten mit der Leitplanke: erst eine 18 Jahre alte Fahranfängerin aus Weisenheim am Sand und dann eine 76-Jährige aus Obrigheim. Beide blieben laut Polizei unverletzt. Der Schaden: circa 7000 Euro. Der Pkw der Seniorin musste abgeschleppt werden.