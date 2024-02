Der Wormser Stadtbusverkehr wird am Mittwoch erneut bestreikt. Das kündigt die Stadtverwaltung an und beruft sich dabei auf eine Mitteilung der DB Regio Bus Mitte. Davon betroffen seien die Linienbündel Kaiserslautern Südwest, Kaiserslautern Nord, Pfälzer Bergland Nord und Süd, Worms-Wonnegau, Worms Stadtverkehr, Speyer, Germersheim Süd Los 3 sowie Alzey-Worms Nord. Voraussichtlich werde damit erneut der gesamte Stadtbusverkehr zum Erliegen kommen, so die Stadt weiter. Ab Donnerstag solle der Betrieb wieder wie gewohnt laufen.