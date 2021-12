Für die Buden auf dem Weihnachtsmarkt zahlen deren Besitzer in diesem Jahr weniger Standgebühren. Der Stadtrat hat einer Senkung um 30 Prozent zugestimmt. Der Stadt entgehen damit laut Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) etwa 15.000 Euro an Einnahmen. Grund für den Beschluss ist die Corona-Pandemie. Durch die 2G-Regel würden weniger Kunden den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz besuchen, dadurch verlören die Beschicker Einnahmen, während die Kosten gleich blieben. Seit 26. November dürfen nur noch Geimpfte und Genesene sowie Kinder den Weihnachtsmarkt besuchen. Der Einlass wird durch eine Security-Firma kontrolliert. Die Kosten dafür würden anteilig auf die Standbesitzer umgelegt, hatte die Verwaltung Ende November auf Nachfrage mitgeteilt. Ähnlich wie jetzt beim Weihnachtsmarkt hatte die Verwaltung auch der Außengastronomie aufgrund von Ausfällen in der Pandemie Gebühren teilweise erlassen.