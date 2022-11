Ein Schaden an der Hauptleitung hatte am Morgen des 10. November dafür gesorgt, dass rund 50 Innenstadt-Haushalte bis nachmittags ohne Wasser auskommen mussten. Die Reparatur dauert länger als geplant. In den nächsten Tagen wird noch einmal die Versorgung unterbrochen.

Autofahrer, die den Parsevalplatz ansteuern wollen, müssen sich noch einige Zeit auf einen Umweg einrichten. Die Freigabe der Vollsperrung an der Ecke Europaring/Carl-Theodor-Straße ist für 12. Dezember geplant. Das teilen die Stadtwerke Frankenthal auf Anfrage mit. So lange sollen die Arbeiten an einer Wasserarmatur und die anschließenden Asphaltarbeiten – je nach Wetter – dauern. Auslöser für den Wasserrohrbruch sei ein Schaden an einer Grauguss-Leitung mit einem Durchmesser von 200 Millimetern gewesen. Die Störung sei zunächst mit einer Rohrschelle provisorisch behoben worden.

Weil sich die Bruchstelle in der Nähe eines Verbindungsstücks befinde, seien in den kommenden Tagen großflächige Reparaturen notwendig. Dabei werde der komplette Leitungsabschnitt ausgetauscht, um langfristig Stabilität zu gewährleisten. Dafür muss laut Stadtwerken in den bereits vom Rohrbruch betroffenen Haushalten die Wasserversorgung erneut unterbrochen werden. Sobald der Termin feststehe, werde man die Anwohnern informieren.

Weitere Arbeiten an der betroffenen Hauptwasserleitung sind für kommendes Jahr geplant. Dabei soll laut Stadtwerken unter anderem ein zusätzlicher Schieber eingesetzt werden, damit im Falle eines erneuten Schadens weniger Haushalte ohne Wasser wären. Außerdem soll die Fahrbahnfläche in Koordination mit dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) und dem Tiefbauamt der Stadt erneuert werden. Zu den Kosten der Reparatur könne man noch keine Angaben machen, heißt es auf Nachfrage.