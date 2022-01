Ludwigshafen hat die BASF, Speyer den Dom und Frankenthal das Strohhutfest (und natürlich noch viel, viel mehr) – aber was verbindet diese Städte und ihr Umland? Da sind gemeinsame Strukturen in Verwaltung, Politik und Justiz. Da sind räumliche Nähe und die Lage unweit des Rheins. Und ab kommendem Montag arbeiten auch die RHEINPFALZ-Lokalredaktionen an den drei Standorten noch enger zusammen als bisher.

Für Sie als Leserinnen und Leser, die der RHEINPFALZ mit ihrer überregionalen Berichterstattung und der „Frankenthaler Zeitung“ als Begleiterin des lokalen Geschehens in und um Frankenthal teils seit Jahrzehnten die Treue halten, wird sich ab dem 10. Januar wenig ändern. Sie dürfen erwarten, dass Sie täglich mit gedruckten Nachrichten über Ereignisse vor Ihrer Haustür versorgt werden. Dieses Angebot wird seit einigen Jahren ergänzt von tagesaktuellen Berichten auf der Internetseite rheinpfalz.de, von Tickermeldungen und von Beiträgen in Netzwerken wie Facebook.

Allein an dieser Aufzählung ist eins deutlich zu erkennen: Der Arbeitsalltag der Lokalredakteure in Frankenthal ebenso wie in Ludwigshafen und Speyer ist vielfältiger geworden – gleichzeitig aber eben auch hektischer und anspruchsvoller. Unser Fazit: Mit dem bisherigen Prinzip „Alle machen alles“ ist dem Nachrichtenstrom, der Flut an E-Mails und der Planung einer attraktiven und interessanten Berichterstattung kaum noch beizukommen.

Kräfte werden gebündelt

Deshalb bündeln die Redaktionen, die aus den drei Städten und ihren Umlandgemeinden berichten, ihre Kräfte und arbeiten vor allem bei der Produktion von Online-Artikeln und gedruckter Zeitung eng zusammen. Diese „Blattmacher“, wie es im Mediensprech heißt, sitzen dabei, soweit möglich, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Lokalredaktionen Ludwigshafen und Speyer in wechselnder Besetzung am sogenannten Kooperationsdesk in Ludwigshafen.

Die „Reporter“ werden vom Sitz der Frankenthaler Lokalredaktion in der Glockengasse 12 für die Inhalte sorgen, werden Termine im politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt und der Dörfer drumherum wahrnehmen, führen Interviews und recherchieren eigene Themen. Sie stimmen sich mit benachbarten Redaktionen ab, denn auch die zur Lokalausgabe zählenden Gemeinden im Kreis Bad Dürkheim wollen versorgt sein – ein weiterer Hinweis, das Arbeits- und Lebenswelten der Menschen in der Vorderpfalz längst über Erscheinungsgebiete hinausreichen.

Für Rückmeldungen dankbar

Weil das in besonderer Weise für sportlich und kulturell interessierte Leser der RHEINPFALZ gilt, kooperieren auch die für diese Ressorts zuständigen Redakteure künftig noch etwas intensiver als ohnehin schon. Denn was im Ludwigshafener Pfalzbau oder im Frankenthaler Congressforum passiert, das interessiert Menschen unabhängig von ihrem Wohnort. Und beim Sport sind – je nach Liga – die Grenzen ohnehin fließend.

Ob uns das alles so gelingt wie geplant? Das Team der „Frankenthaler Zeitung“ ist sehr optimistisch und freut sich auf Ihre Rückmeldungen, liebe Leserinnen und Leser ...

Der Autor

Jörg Schmihing (47) ist seit 2015 Leiter der Lokalredaktion Frankenthal. Zum Team der „Frankenthaler Zeitung“ gehören außerdem Sonja Weiher als seine Stellvertreterin (Stadt), Waltraud Werdelis, Stefanie Brunner (beide Land) und Christian Treptow (Sport).