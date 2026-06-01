„Muss das sein?“, fragt ein Leser aus Lambsheim. Ihm ist aufgefallen, dass auf dem neuen Fahrradparkplatz am Badeweiher nachts das grelle Licht nie ausgeht.

„Ich marschiere jeden Abend um den Lambsheimer Weiher“, berichtet Joachim Jakobs der RHEINPFALZ. „Dabei fällt mir auf, dass es an den Fahrradständern die ganze Nacht hell wie im OP ist.“ Der Lambsheimer spricht von einer „Flutlichtanlage“, die „völlig überdimensioniert“ sei und unnötige Kosten durch Energieverschwendung sowie „eine gewaltige Lichtverschmutzung“ verursache.

Das grelle Licht müsse für Insekten und andere Tiere in dem waldartigen Naherholungsgebiet doch der reinste Terror sein. „Der Witz an der Geschichte“, sagt Jakobs: „Ich habe den ganzen Winter über nicht ein einziges Fahrrad dort stehen sehen!“ Er habe bei der Ortsgemeinde deswegen angerufen, sei aber an jemanden geraten, der „bloß einen blöden Spruch gebracht hat“.

Klaus-Peter Spohn-Logé (Grüne) ist damit nicht gemeint, denn der Lambsheimer Beigeordnete erfährt erst von der RHEINPFALZ vom Ärger des Bürgers. Vor etwa zwei Jahren haben am Weiher Umgestaltungen begonnen, in diesem Zuge sei die Abstellanlage mit Bügeln zum Anketten von Rädern und Beleuchtungsmasten entstanden. Zur Stärke der Leuchtmittel kann Spohn-Logé nichts sagen, aber dass sie sehr hell scheinen, will er nicht in Abrede stellen.

Fahrradparkplatz bewusst verlegt

Vorher seien Räder häufig so abgestellt worden, dass der Weg zur Beachbar blockiert wurde, sagt der Beigeordnete, in dessen Geschäftsbereich das Gebiet Nachtweide fällt. „Wir haben uns also bewusst für die Verlegung auf den Autoparkplatz entschieden.“ Wegen des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Gäste und der Zunahme teurer E-Bikes sei die Beleuchtung installiert worden.

Spohn-Logé räumt ein, dass das Licht nicht die ganze Nacht über brennen müsse, sondern nur solange das Gasthaus Fischerhütte und die Beachbar in Betrieb seien. Das ist laut der Internetseite des Betreibers bis 22 Uhr, samstags bis 23 Uhr der Fall. „Das Problem ist, dass die Beleuchtung für den Fahrradparkplatz gekoppelt ist mit der für die Zuwege. Wir werden prüfen, ob das entkoppelt werden kann.“