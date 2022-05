Es gibt nun doch eine Kindertagesstätte in Bobenheim-Roxheim, die vom Warnstreik betroffen ist: Nach Mitteilung der Gemeinde legen am Mittwoch, 4. Mai, fünf Beschäftigte der integrativen kommunalen Kita in der Breslauer Straße die Arbeit nieder. Über die sich daraus ergebenden Einschränkungen im Betrieb seien die Kita-Eltern bereits informiert, so die Verwaltung.