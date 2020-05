Der Waldorfschulverein Frankenthal erhält für den Neubau seiner Kindertagesstätte eine weitere Abschlagszahlung der Stadt Frankenthal in Höhe von rund 163.000 Euro. Das hat der Stadtrat ebenso gebilligt wie die vorgesehene Schlusszahlung in Höhe von 63.500 Euro. Sie wird fällig „bei Bauende und Inbetriebnahme der Kindertagesstätte, voraussichtlich im August 2020“, heißt es dazu im Beschlusspapier der Verwaltung. Die erforderlichen Mittel seien „versehentlich nicht im Haushaltsplan 2020 veranschlagt“ worden; sie werden nun über Umschichtungen im Etat bereitgestellt. Insgesamt bekommt der Waldorfschulverein für sein Kita-Projekt städtische Zuschüsse in Höhe von 635.000 Euro.