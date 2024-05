Mit einem gemeinsamen Wahlaufruf auf der Social-Media-Plattform Instagram positionieren sich die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen, FWG und FDP – Felix Kapper, Aylin Höppner, Ute Hatzfeld-Baumann, Tanja Mester und Thomas Börstler – für die Stärkung der Demokratie. Das Wahlrecht sei ein hart erkämpftes Privileg, erinnert Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne). Bürger sollten am 9. Juni oder bereits vorab per Briefwahl ihre Chance zur Mitbestimmung nutzen. „Geben Sie Ihre Stimme der Demokratie“, so der Aufruf. Gemeinsam erhebe man die Stimme „gegen Hass, Populismus und die ständige Verbreitung subtiler Hetze“. Als Demokraten übernähmen die Vertreter der beteiligten Parteien Verantwortung für die Weiterentwicklung Frankenthals. „Gemeinsam stehen wir entschieden ein gegen die AfD“, heißt es abschließend.