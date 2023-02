Als er in Höhe des Kräppelweihers vom Feldweg auf die Landesstraße 523 einbiegen wollte, übersah ein 70-jähriger Mann aus Frankfurt am Montag gegen 12.40 Uhr laut Polizeiangaben einen 50-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Frankenthal, der in Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden der Frankenthaler sowie die beiden Mitinsassen des Unfallverursachers leicht verletzt. Alle wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme war die L 523 kurzzeitig gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal melden: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.