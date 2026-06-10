Vom 23. Juli bis 2. August gibt es ein Open-Air-Kino in der Erkenbertruine mit aktuellen Streifen, Musikfilmen und Komödien. Los geht es mit einer Überraschung.

Das Frankenthaler Open-Air-Kino genießt seit über zwei Jahrzehnten absoluten Kultstatus in der Region. Im Jahr 2000 zeigte Lux-Chef Christian Kaltenegger zum allerersten Mal Kinofilme unter freien Himmel in der Erkenbertruine. Rund 600 Gäste sahen damals zum Auftakt den Musikfilm „Buena Vista Social Club“. Über die Jahre wuchs das Kinofestival kontinuierlich, im Rekordjahr 2019 wurden insgesamt 7500 Eintrittskarten für 13 Veranstaltungen verkauft. Vier Jahre musste das Open-Air-Kino anschließend pausieren – zunächst wegen der Coronabeschränkungen, dann aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten mit der Stadt – bevor 2024 der Neustart erfolgte.

Zum 23. Mal werden in diesem Sommer also beliebte Klassiker und aktuelle Filme unter freiem Himmel gezeigt. Da sich die Veranstaltung in der Vergangenheit immer großer Beliebtheit erfreute, möchte Kaltenegger, der das Open-Air-Kino mittlerweile gemeinsam mit Sohn Sebastian organisiert, an der Art und Weise auch nicht viel verändern. Vor den Filmen wird es wieder ein passendes Bühnenprogramm geben und ein Catering der Bobenheim-Roxheimerin Katharina Zech wird allabendlich auf die Leinwandhandlung abgestimmt.

Überraschung zum Auftakt

An dem Programm für die diesjährige Veranstaltung haben die Kalteneggers bis vor ganz Kurzem noch eifrig gefeilt. „Da wurde bei uns intern viel diskutiert, Filme aufgenommen und dann doch wieder verworfen“, berichtet Kaltenegger vom Entstehungsprozess. Besonders knifflig sei diesmal die Auswahl für den Film zum Auftakt am 23. Juli gewesen. Denn Christian Kaltenegger wollte unbedingt wieder mit einem Überraschungsfilm eröffnen, der ähnlich wie eine Sneak vor dem offiziellen Kinostart gezeigt wird. „Das hat in den vergangenen beiden Jahren leider nicht geklappt“, erzählt der Kinobetreiber. Das Filmangebot habe da einfach nicht gepasst, oder die Verleiher wollten ihre Filme nicht vorab zeigen. In diesem Jahr hat er jedoch eine Komödie mit bekannten Schauspielern gefunden, die nun einige Wochen vor dem offiziellen Kinostart in der Erkenbertruine gezeigt werden wird.

Da sich in den vergangenen Jahren Musikfilme bewährt haben, hat das Kinoteam auch diesmal einen auf der Liste: „Michael“. Der Film erzählt den Weg des King of Pops als junges Talent und Leadsänger der Jackson Five bis hin zur Ikone, die die Musikwelt für immer geprägt hat. „Der Film ist intensiv, bewegend und so persönlich wie nie zuvor“, meint Christian Kaltenegger. Mit Michael Jacksons Neffe Jaafar in der Hauptrolle sei das Talent und die Menschlichkeit hinter der Ikone zudem deutlich spürbar.

Komödien und Historienfilm

Große Stücke hält Christian Kaltenegger auf die Komödie „Ein fast perfekter Antrag“ mit Heiner Lauterbach und Iris Berben in den Hauptrollen. „Das ist für mich der unterhaltsamste Film bisher in diesem Jahr“, urteilt der Kinochef. Darin trifft Witwer Walter auf seine einstige Jugendliebe Alice. 40 Jahre nachdem er ihr erfolglos einen Heiratsantrag gemacht hatte, eröffnet sich eine zweite Chance auf die Liebe. Um Alice, die als Kunstprofessorin an der Universität lehrt, endlich für sich zu gewinnen, schreibt er sich als Gaststudent in ihrem Seminar ein. Zwischen deutlich jüngeren Studierenden muss er sich nicht nur beweisen, sondern auch neu erfinden, um Alice zurückzuerobern.

Nachdem der Papst-Thriller „Konklave“ im vergangenen Jahr gut ankam, hat das Lux-Team mit „Der Medicus 2“ auch in diesem Jahr wieder einen Historienfilm im Programm. Die Fortsetzung des gleichnamigen Bestsellers von Noah Gordon entführt ins 11. Jahrhundert, wo Medicus Rob Cole nach seiner Flucht aus Isfahan in seine alte Heimat London zurückkehrt. Dort will er sein medizinisches Wissen verbreiten und stößt dabei nicht nur auf das Misstrauen der Gesellschaft, sondern auch auf Machtspiele am Hof des Königs. „Medicus 2“ lief im Dezember vergangenen Jahres in den deutschen Kinos. „Der Film passt von seiner Aufmachung einfach perfekt in die Erkenbertruine“, ist sich Kaltenegger sicher.

Zweimal Meryl Streep

Gleich an zwei Abenden wird Hollywood-Ikone Meryl Streep über die Leinwand flimmern. In der aktuellen Fortsetzung des Kultfilms „Der Teufel trägt Prada“ spielt sie erneut die Chefin eines Modemagazins. Es geht zurück in die schillernde Modewelt von New York – dorthin, wo Stil, Macht und messerscharfe Kommentare den Ton angeben. Und auch die Musikkomödie „Mamma Mia“ hat Christian Kaltenegger auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums nach 2024 wieder mit ins Programm aufgenommen. „Nachdem wir den Film im vergangenen Jahr nicht auf der Liste hatten, haben wir viele Nachfragen dazu bekommen“, sagt der Kinobetreiber. Die Musikkomödie mit den größten Hits von Abba und Meryl Streep als Hotelbesitzerin Donna läuft am 31. Juli in der Erkenbertruine.

Einen lustigen und unterhaltsamen Abend verspricht Christian Kaltenegger bei der Komödie „Extrawurst“ mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen. Darin wird bei einem Tennisclub in der deutschen Provinz das Sommerfest vorbereitet. Als der Vorschlag gemacht wird, für das einzige muslimische Mitglied des Clubs einen separaten Grill bereitzustellen, entstehen unerwartete Spannungen. Was zunächst wie eine harmlose Diskussion wirkt, entwickelt sich rasch zu einer Debatte über gesellschaftliche und persönliche Konflikte, an denen der Verein auseinanderzubrechen droht.

Eine Komödie über eine unfreiwillig komische Zeitreise steht am 29. Juli auf dem Programm. In „Die progressiven Nostalgiker“ katapultiert ein Kurzschluss eine französische Familie aus den 1950ern ins Jahr 2025. Plötzlich sind die Rollen des patriarchalen Paradies neu verteilt.

Minions, Schafe und Italien

Drei topaktuelle Filme, die teilweise erst kurz vorher ihre Deutschlandpremiere feiern, hat das Kino ebenfalls auf die Liste gesetzt. Der dritte Teil aus dem Minions-Spin-Off unter dem Titel „Minions & Monster“ verschlägt die gelbe Truppe ins Hollywood der 1920er Jahre. In der Stummfilm-Ära werden die Minions unverhofft als Filmhelden verehrt. Mit Hilfe eines Zauberbuchs beschwören sie ein Monster als Filmbösewicht herauf und lösen damit ein herrliches Chaos aus.

Einen ebenso charmanten wie ungewöhnlichen Krimispaß verspricht Kaltenegger mit „Glennkill: Ein Schafskrimi“. In dem Film mit Hugh Jackman und Emma Thompson in den Hauptrollen liest Schäfer George seinen Schafen jeden Abend Krimis vor und nimmt an, dass sie kein Wort davon verstehen. Doch als ein mysteriöser Vorfall das friedliche Leben auf der Farm durchbricht, wird den Schafen bewusst, dass sie selbst nun die Ermittlungen übernehmen müssen.

Den Abschluss macht am 2. August die romantische Komödie „Solo Mio“ mit Kevin James in der Hauptrolle. Darin träumt Matt seit Jahren von einer Traumhochzeit mit seiner Heather in Rom. Als sie ihn vor dem Traualtar sitzen lässt, beschließt er die bereits bezahlten Flitterwochen anzutreten und sich allein die Sehenswürdigkeiten Roms anzusehen.

Programm

Donnerstag, 23. Juli, Überraschungsfilm

Freitag, 24. Juli, Michael

Samstag, 25. Juli, Minions & Monster

Sonntag, 26. Juli, Der Teufel trägt Prada 2

Montag, 27. Juli, Ein fast perfekter Tag

Dienstag 28. Juli, Der Medicus 2

Mittwoch, 29. Juli, Die progressiven Nostalgiker

Donnerstag, 30. Juli, Extrawurst

Freitag, 31. Juli, Mamma Mia

Samstag, 1. August, Glennkill: Ein Schafskrimi

Sonntag, 2. August: Solo Mio

Einlass für alle Filme ist um 19.30 Uhr, Live-Programm ab 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21 Uhr. Karten gibt es ab sofort an der Kinokasse im Lux, August-Bebel-Straße 7, sowie im Internet unter www.lux-kinos.de