Sam Childers, der Machine Gun Preacher, kann auf ein aufregendes Leben zurückblicken: Als junger Mann bewegte sich der US-Amerikaner als kriminelles Motorrad-Gangmitglied am Rande der Gesellschaft – bis er zum Glauben fand. Seit dem setzt er sich für soziale Projekte in Afrika ein. Seine Geschichte wurde in Hollywood verfilmt. Auf seiner Deutschland Tour erzählt Sam Childers aus seinem Leben – wie jüngst bei der Stadtmission in Worms.

Vom Saulus zum Paulus: So lässt sich das Leben von Sam Childers umschreiben. Voller Tränen, Blut und Schrecken im Zwielicht der gewalttätigen Drogen- und Bandenkriminalität