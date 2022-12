Seit Freitagmorgen ist die Mörscher Straße (K3) zwischen dem Ortsausgang Frankenthal und der Einfahrt nach Mörsch wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Ihren Angaben zufolge war am Mittwoch ein erster Schaden am Leitungssystem entdeckt worden, der zu einer Teilsperrung geführt hatte. Dann sei es etwas 20 Meter von dieser Stelle zu einem zweiten Rohrbruch gekommen, so die Verwaltung. Die beteiligten Unternehmen seien vor Ort. Laut Mitteilung dauert die Sperrung zunächst bis Montag an. Der Vorort Mörsch ist derzeit damit nur über die Dudelsackstraße und die B9 zu erreichen. Die Schadensstelle kann über die Ludwigshafener Straße, Starenweg/Dudelsackstraße, Kreuzstraße und Hauptstraße umfahren werden, so die Stadt. Sie bittet um Verständnis, weil während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen sei.