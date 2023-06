Seit Montag sind in der Carl-Theodor-Straße für die Reparatur einer Kabelstörung und Kanalarbeiten Gehweg- und Fahrbahn zwischen der Karolinenstraße und Europaring voll gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Mitteilung zufolge soll die Baustelle bis 21. Juli bestehen bleiben. Da die Fußgängerampel in der Carl-Theodor-Straße nicht genutzt werden könne, werde eine Fußgängerumleitung ausgeschildert. Die Zufahrt für andere Verkehrsteilnehmer läuft laut Stadt vom Europaring in Richtung Innenstadt über die Kanalstraße und von der Innenstadt in Richtung Europaring über die Rheinstraße. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.