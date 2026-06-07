Parkplätze sind im Großkarlbacher Ortskern ohnehin rar, jetzt sollen auch noch Stellflächen an der evangelischen Kirche verschwinden. Denn die Feuerwehr braucht dort Platz.

Der Teil der Brenngasse in Großkarlbach, der von der Hauptstraße aus um die evangelische Kirche herumführt, ist eine heikle Stelle. Dort befinden sich das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr, ein paar Wohnhäuser und die Rückseite einer Sektproduktionsstätte. Es geht dort recht eng zu, trotzdem sind Parkplätze eingezeichnet. Diese werden vor allem von Anwohnern, Mitgliedern der Kirchengemeinde und Mitarbeitern des Wein- und Sektguts zum Abstellen von Pkw und Kleintransportern genutzt.

Vor einem Jahr gab es im Dorf Krach, weil immer mehr Kunden des benachbarten Eiscafés Di Bello den Verkehrsraum an der Kirche zum Parken oder Eisessen in Anspruch nahmen. Die Feuerwehr befürchtete, bei Einsätzen Probleme in der ohnehin schon engen Ausfahrt von der Brenngasse auf die Hauptstraße zu bekommen – zumal die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs mit größeren Ausmaßen anstand. Das rief die Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland auf den Plan, die beschloss: Vier Parkplätze müssen weg, und die Brenngasse soll keine Einbahnstraße mehr sein, sondern auch am Wein- und Sektgut vorbei Richtung Hauptstraße befahren werden dürfen.

Demnächst werden Schilder aufgestellt

Von diesem Konzept ist bislang nur der Wegfall eines Hauptstraßen-Parkplatzes umgesetzt worden, der Rest soll demnächst folgen, denn das neue Feuerwehrfahrzeug ist da. „Schnellstmöglich“, so die VG-Pressestelle, werde in der Brenngasse die Einbahnregelung aufgehoben, und drei Stellplätze würden gestrichen: einer auf der Kirchenhinterseite, der dem Feuerwehrhaus am nächsten ist, sowie zwei Plätze östlich der Kirche, wo das Sektgut meistens zwei Transporter parkt. Für Ersatz kann die Ortsgemeinde derzeit nicht sorgen. Im Raum steht, dass die Kirchengemeinde dem Winzerbetrieb etwas von den kleinen Grünflächen direkt an der Kirche abtreten könnte.

„Aufgrund der weiterhin bestehenden Problematik widerrechtlich parkender Fahrzeuge sind weitere Maßnahmen vorgesehen“, teilt die VG auf Anfrage mit. Sie will ein Haltverbot rund um die Kirche einrichten.