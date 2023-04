Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ursprüngliches Brot“ – darum geht es Sebastian Däuwel mit seinem 2016 gegründeten Unternehmen Die Brotpuristen. Mit diesem Konzept hat der studierte Betriebswirt und Bäcker sich über den Firmensitz Speyer hinaus einen Namen gemacht. Am Mittwoch macht sein Verkaufstruck zum ersten Mal in Frankenthal bei Edeka Stiegler Station. Ein Gespräch über eine große Klappe und Genussmomente am Samstag.

Die Truck-Idee erinnert mich an die zuletzt so beliebten Streetfood-Konzepte. Richtig getippt?

Ja, das geht schon in diese Richtung. Wir wollen bewusst