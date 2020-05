Mit einem Stock hat ein 63-Jähriger am Freitagmorgen in der Beindersheimer Kirchenstraße einen Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim bedroht. Dieser war laut Polizei gerade dabei gewesen, neue Parkbuchten zu markieren. Der 63-Jährige geriet mit dem Mann in Streit. Nach einem kurzen verbalen Disput, besorgte er sich einen massiven Stock und ging mit diesem in bedrohlicher Weise auf den Verbandsgemeinde-Mitarbeiter zu. Eine hinzugerufene Streife konnte den Beindersheimer beruhigen. Verletzt wurde niemand.